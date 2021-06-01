Bloomberg: G7 намерена запустить «зеленую» альтернативу китайскому проекту «Один пояс, один путь»

Группа G7 планирует запустить зеленую альтернативу китайскому проекту «Один пояс, один путь». Этот вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров стран семи на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомых с этим вопросом.

Саммит лидеров G-7 состоится 11-13 июня на британском полустрове Корнуолл.

Ка ожидается, проект G7 будет называться «Инициатива экологически чистых технологий» и должен по замыслу авторов обеспечить основу для поддержки устойчивого развития и перехода к «зеленой» экономике развивающихся стран.

По словам одного из собеседников агентства, поддерживаемый «большой семеркой» план конкуренции с инфраструктурной стратегией Китая, был первоначально выдвинут президентом США Джо Байденом и фигурировал в технических дискуссиях между дипломатами, которые готовились к встрече лидеров на следующей неделе.

Однако неясно, будут ли нааправлены какие-либо средства для поддержки инициативы G-7, первоначальной целью было создание стратегических рамок проекта, уточнил источник.

Инициативу Пекина «Один пояс, один путь» на триллион долларов одобрили более 100 стран, а его сеть проектов и морские пути уже охватывают большую часть мира.

Однако критики утверждают, что участие в китайском проекте приводит страны к долговой зависимости и подвергает их чрезмерному влиянию Пекина. Черногория, член НАТО и претендент на вступление в Евросоюз, например, является одной из стран, которая пытается выплатить кредиты Китаю.

В преддверии саммита, члены G-7 выразили разные взгляды на географическую направленность инициативы, сказал один из людей, знакомых с дискуссиями.

Германия, Франция и Италия заинтересованы в поддержке деятельности в Африке, в то время как США настаивают на акценте на Латинской Америке и Азии. Япония выступает за больший упор на Индо-Тихоокеанский регион. Но все страны в целом согласны с необходимостью более прозрачной альтернативы китайской программе, добавил он.

В последние годы несколько стран Большой семерки, а также ЕС выступили с собственными инфраструктурными инициативами с неоднозначными результатами. Еще больше в разработке, отмечает Bloomberg.