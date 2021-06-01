«Домодедово» в 2020 году получило рекордные убытки

Группа компаний DME Limited, управляющая аэропортом «Домодедово», в 2020 году на фоне ограничений из-за коронавируса получила 9,2 млрд руб. чистого убытка по МСФО, передает «Интерфакс». Для сравнения в докризисном 2019 году компания получили 10,7 млрд руб. прибыли. При этом убыток от разниц валютных курсов в прошлом году составил 7,3 млрд против 4,8 млрд руб. прибыли в 2019 году.

«Группа DME зафиксировала отрицательные курсовые разницы по валютным финансовым обязательствам из-за резкого снижения в отчетном периоде курса рубля. Вследствие этого группа получила формальный чистый убыток», - прокомментировал «Интерфаксу» представитель «Домодедово».

Выручка аэропорта сократилась на рекордные 45%, до 20,8 млрд руб., операционные расходы упали на 32%, до 19,3 млрд руб., говорится в отчете группы. В конце прошлого года группа в области соотношения чистый долг/EBITDA была на уровне 8,98х. В компании подчеркнули, что кредиторы группы подтвердили «соответствие ковенанта чистый долг/EBITDA на 31.12.2020 условиям договоров».

«Превышение по ковенанте ограничивает только привлечение нового заемного финансирования, но не является нарушением, например, приводящим к дефолту или ограничением к рефинансированию текущих обязательств», - рассказали в «Домодедово».

После объявления ограничений на полеты после начала пандемии COVID пассажиропоток аэропорта «Домодедово» сократился на 42% и составил 16,4 млн человек. В компании ожидают, что восстановят показатели перевозок до докризисного уровня не ранее 2023 года при условии замедления темпов распространения инфекции. Если же темпы распространения инфекции возрастут, то влияние их на «бизнес группы остается непредсказуемым», говорится в отчете компании.

