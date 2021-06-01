Forex-дилерам запретят обучать клиентов

Рекламу обучающих курсов, которую размещают Forex-дилеры, могут признать рекламой финансовых услуг. Если Банк России и Федеральная антимонопольная служба договорятся между собой, обучение подобного рода станет нарушением рекламного законодательства России и попадет под запрет. Такое заявление сделал первый зампред ЦБ Сергей Швецов на выездном заседании круглого стола думского комитета по финансовому рынку, передает ТАСС.

«Мы сейчас ведем переговоры с ФАС, чтобы трактовать обучающие программы Forex-клубов и финансовых пирамид, которые на самом деле являются рекламой, как рекламу. Я думаю, мы достигнем соответствующего понимания, у нас есть и совместные группы по рассмотрению нарушения рекламного законодательства РФ», — сообщил представитель регулятора.

Если же прийти к договоренностям о совместных действиях с ФАС в этом направлении не удастся, то регулятору могут потребоваться дополнительные полномочия, добавил Швецов.

Плюсы есть, а минусы еще надо разглядеть

Инициатива направлена на защиту непрофессиональных участников рынка и в полной мере соответствует высказыванию президента о необходимости защитить интересы неопытных инвесторов, считает руководитель екатеринбургского офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков. По его мнению, цели у Банка России благие: не допустить потерю сбережений простыми гражданами. Несмотря на опыт 90-х, люди продолжают нести деньги в сомнительные организации и финансовые пирамиды, а рассматриваемая инициатива как раз и направлена на борьбу с недобросовестными участниками рынка инвестиций.

В то же время лицензированные (то есть, получившие соответствующую аккредитацию и состоящие в профильной СРО) дилеры могут беспрепятственно рекламировать свою деятельность и проводить

всевозможные обучения. У таких дилеров есть страхование деятельности и дополнительные гарантии покрытия убытков, которые они могут причинить, указывает Комсюков. На них новая инициатива никоим образом не скажется.

«Лично мне, впрочем, она видится сложно реализуемой, — говорит Комсюков. — Запрет официальной рекламы никак не скажется на рекламе в сети Интернет — точно так же, как, например, не сказался он на рекламе казино и букмекерских контор, заполонившей сеть. Но какая-то часть граждан таким образом сможет спасти свои сбережения — например, пенсионеры и жители сельской местности, у которых источником информации является не интернет, а федеральные СМИ и телевизор. То есть, плюсы у данной инициативы однозначно есть, а минусы сразу увидеть сложно», — заключает эксперт.

Отдавая деньги, поинтересуйтесь: кому?

Инициатива по регулированию рекламы недобросовестных брокеров и финансовых пирамид — только верхушка глобальной проблемы, с которой столкнулся неподготовленный российский потребитель, говорит управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. За последние два года рынок финансовых услуг стал гораздо понятнее, он вплотную подступился к рядовому обывателю. А это значит, что попасть в сети к нелегальным игрокам, вводящим клиента в заблуждение, есть риск не только через forex-дилера или пирамиду, но и через частных лиц, оказывающих услуги по инвестиционному консультированию. Соответственно, регулирование рекламных акций и продвижение любой информации о тех или иных услугах должно реализовываться комплексно.

Наиболее серьезная проблема заключается не в том, что нет законодательного определения рекламы нелегалов именно как рекламы, а в том, что даже при выявлении таких случаев установить цепочку взаимосвязанных событий крайне сложно, полагает Федюкин. Пример: обнаружив такого рода информацию на каком-либо сайте, но не найдя пострадавших от этой деятельности, решить вопрос с ответственностью крайне сложно. Юридическое лицо, предлагающее услуги, может быть фирмой-однодневкой или зарегистрировано на лиц, формально не имеющих отношения к опубликованной рекламе и деятельности, которая рекламируется.

То есть, законодательные нормы могут лишь расширить понятие рекламы, подведя под него нелегалов, но полностью не устранят процесс привлечения средств, полагает Федюкин. А ведь следует еще учитывать факторы «сарафанного радио», инстаграм-аккаунтов или телеграмм-каналов, завлекающих потенциальных жертв в сомнительные организации. Регулировать распространяемую в этих средах информацию и идентифицировать ее именно как рекламу будет весьма сложно — и это разработчикам законопроекта тоже придется учитывать.

В целом инициатива, конечно, правильная, уверен Юрий Федюкин. Однако от законодательного регулирования сохранность средств граждан полностью зависеть не сможет — даже если оно достигнет своего совершенства. Главное при выходе частного инвестора на финансовый рынок — собственная подготовка и грамотный подход к выбору «проводника». Как минимум, следует не связываться с «частниками», а случае с компанией навести справки: проверить ее наличие в реестрах регулирующих организаций и членства в СРО, выяснить уровень профессионализма и репутацию тех, кто будет вести обучение клиента или иметь отношение к любым иным его операциям с финансами.