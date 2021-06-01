Германия ответила Зеленскому на просьбу о поставках оружия

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву оружие.

Как подчеркнул руководитель МИД Германии, они убеждён, что конфликт на востоке Украины можно урегулировать только дипломатическими мерами. При этом он поверг критике поставки оружия в зону конфликта, отметил, что это недопустимо.

Так Маас отреагировал на желание главы «самостийной» получить от Берлина автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое другое, передаёт агентство Reuters.

Между тем некоторые страны думают иначе и несмотря на протесты Брюсселя и Москвы регулярно поставляют Украине оружие. Например, в апреле этого года Турция приняла решила продать «незалежной» партию беспилотников Bayraktar TB2. При этом первая сделка между Анакорой и Киевом была заключена ещё в 2019 году. Кроме того, Украина предложила Турции наладить совместное производство оружия.

Напомним, в недавнем интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Владимир Зеленский заявил, что на Украине «очень обеспокоены» угрожающими жестами, которые якобы идут со стороны России.

