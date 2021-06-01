Госдума одобрила закон по бесплатной газификации домов

Госдума проголосовала в третьем чтении за принятие поправок в закон о газоснабжении в России, говорится на сайте нижней палаты парламента. Теперь до границ участков домовладений российских граждан газ будут подводить бесплатно, за счет домовладельца будет осуществляться только подключение и проводка газа по участку.

«Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам», - прокомментировал поправки председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Для обеспечения новых правил газификации в стране будет введен институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром». В регионах, где компания не представлена, оператором субъекта автоматически становиться самая крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».

Согласно закону финансироваться газификация будет при помощи инвестиционной надбавке ГРО, а также операторы смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию 21 апреля дал поручение кабмину проработать план газификации всех населенных пунктов страны.

