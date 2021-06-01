Интернет-гигантов приземлят в России

Депутат Госдумы Антон Горелкин подтвердил «Интерфаксу» информацию о том, что российский кабмин поддержал законопроект об обязательном открытии в России представительств крупных зарубежных IT-компаний. Теперь документ рассмотрит в первом чтении Госдума, и если депутаты его примут, иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от полумиллиона человек будут обязаны присутствовать на территории страны в качестве зарегистрированных налогоплательщиков.

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Под действие закона потенциально подпадают поисковики (Google, Bing), соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch), мессенджеры с почтовыми сетями (от Telegram до Gmail) и провайдеры хостингов (в том числе Amazon), сервисы онлайн-торговли (в частности, Aliexpress и Ikea), а также «Википедия».

По замыслу авторов документа, полноценные представительства (филиалы) этих компаний будут нести ответственность за нарушения российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации. В случае неисполнения предписаний их может коснуться исключение из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и размещение рекламы, ориентированной на россиян. Среди более жёстких мер — включение в перечень лиц или структур, в пользу которых запрещены переводы денежных средств и от которых запрещен прием платежей физических и юридических лиц. Возможна также частичная или полная блокировка на территории России.

Щелкая кнутом, не забывай о пряниках

Инициатива депутатов может столкнуться со сложностями при исполнении закона. полагает основатель TalkBank Михаил Попов. Упомянутая аудитория в полмиллиона человек — крупная по российским меркам, но в масштабе международного рынка не слишком велика. А нести затраты, связанные с открытием представительств в РФ, решатся не все — особенно это касается сервисов второго уровня по размеру аудитории в нашей стране (таких как Facebook, TikTok или различные технические сервисы с крупной аудиторией),

но все равно востребованных российским населением. В результате предложенные меры только ухудшат предложение услуг на российском рынке — наличие офиса не повлияет на процедуры крупных международных сервисов и не позволит собирать штрафы больше, чем это работает сейчас, убежден эксперт.

Все крупные компании, которые заинтересованы в открытии представительств для решения своих вопросов в России, это уже сделали, говорит он. Остальные либо не видит интереса в российском рынке, либо не имеют соответствующих возможностей. Поэтому на практике, скорее всего, новых представительств будет открыто немного, а действие закона сведется к ограничению деятельности «отказников» — замедлению их скорости или ограничению приёма платежей в их пользу. Последнее, кстати, наиболее существенно для таких сервисов, уверен Попов. Примером тому — принцип, работающий сегодня в отношении незаконных онлайн-казино: на уровне ЦБ идет работа по блокировке таких сервисов и воздействию на платежные агрегаторы и банки, которые их обслуживают — вплоть до лишения лицензии.

Однако если в случае с казино рынок достаточно специфичен и не сказывается на экономике в целом, то блокировка платежей в пользу Facebook, TikTok или связанных с ними организаций может негативно сказаться на самом бизнесе, который такие платежи проводит, отмечает Попов. Особенно это актуально для малого бизнеса, активно использующего рекламу и коммуникации в социальных сетях. В первую очередь это касается Instagram как наиболее популярной и практически безальтернативной для малых предпринимателей социальной сети, на базе которой они выстраивают свои продажи и открывают витрины магазинов.

Российские социальные сети (Вконтакте или Одноклассники) пока не представляют такого же интереса для малого бизнеса, продолжает эксперт. И это несмотря на то, что Вконтакте сейчас активно развивает социальную и мобильную коммерцию и позволяет открывать на ее базе интернет-магазины.

Так или иначе, попытки за счет «кнута» изменить течение рек не будут иметь большого успеха, убежден Попов. Особенно при отсутствии дополнительных позитивных стимулов для компаний — например, без предоставления налоговых льгот при работе через российское представительство, или каких-либо других дополнительных возможностей, которых без открытия представительства компания получить не может.

Плюсы получат клиенты. И Роскомнадзор

«Законопроект об обязательном открытии представительств ИТ-гигантов в России уже давно ждали в кругах, связанных с информационными технологиями и безопасностью, — говорит коммерческий директор компании «Код Безопасности» Фëдор Дбар. — Это хорошая инициатива для

юридического взаимодействия с иностранными ИТ-компаниями. Например, раньше в случае блокировки или не блокировки контента по требованиям российского законодательства требовалось больше времени на выяснение юридических деталей. С открытием представительств в России станет проще выяснять у ИТ-гигантов разного рода юридические тонкости.»

Такая инициатива, полагает Дбар, поможет навести порядок в области платформ, занимающихся предоставлением контента пользователям.

Оказание услуг или продажа товаров гражданам должны регулироваться нормами законодательства того государства, где организация осуществляет деятельность, соглашается управляющий партнер DBX Digital Ecosystem Игорь Захаров. Вполне естественно также, что государство стремится контролировать налоги. Поэтому любая глобальная компания должна соответствовать всем необходимым нормам права той страны, в которой она осуществляет свою деятельность. Это нормальная мировая практика.

Что же касается нового закона, то если он будет принят, клиенты получат дополнительную защиту, потому что компании, которые захотят привлекать инвестиции или осуществлять деятельность, вынуждены будут открывать здесь фирму, нанимать директора, который будет нести ответственность. В целом это положительный шаг в развитии, убежден эксперт.

Этот законопроект — естественное следствие усиления контроля над сетью «Интернет» со стороны государства, добавляет партнер консалтинговой компании «Кучерена Групп» Юрий Борщ. По его мнению, новый закон в случае его принятия, расширит прежде всего возможности уполномоченного федерального органа исполнительной власти (Роскомнадзора).

В текущей редакции законопроект представляет собой лишь заданное направление возможной деятельности уполномоченного органа. А чтобы он начал работать, должны быть приняты соответствующие подзаконные акты, формирующие необходимые алгоритмы, указывает юрист. Основным вопросом, требующим более детальной проработки, будет оценка возможности уполномоченного органа приостанавливать деятельность владельцев информационных ресурсов, а также более точного и детального механизма возобновления деятельности.