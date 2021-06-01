Курс доллара: позиции рубля немного пошатнулись

В последний день календарной осени курс рубля подешевел в обеих парах, на фоне восстановления позиций в последний торговый день календарной весны и в условиях низкой активности зарубежных игроков из-за выходного дня в США.

Открывшись утром по 73,15 за доллар и по 89,06 за евро, к закрытию основной сессии на Московской бирже рубль заметно просел к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,43 руб. (+27,75 коп.), а курс евро – 89,80 руб. (+58 коп.).

Курс доллара онлайн смотрите на этом графике: sberometer.ru/forex-now.php

Таким образом, накануне вечером позиции национальной валюты пошатнулись. Этому способствовала очень низкая активность инвесторов в условиях выходного в США. Кроме того, игроки вчера активно выходили из рублёвых активов в рамках ребалансировки портфелей в последний день месяца.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

В банке «Санкт-Петербург» напомнили, что упавшая почти до нуля на фоне ожидания саммита на высшем уровне между РФ США геополитическая напряженность, продолжила на прошлой неделе поддерживать курс национальной валюты.

Кроме того, как отметили они, в пятницу отечественные активы получили поддержку от ослабления инфляционных опасений на рынках после публикации индекса Core PCE в США. Данный фактор усилил аппетит глобальных игроков к риску.

«В результате пара доллар-рубль в конце прошлой недели падала к 73,00. Однако в понедельник произошёл разворот, и «американец» уже торговался по 73,40-73,45», – подчеркнули аналитики этой кредитной организации.

Несмотря на ослабление, которое наблюдалось накануне, курсовая динамика пока не вызывает серьёзного опасения, сказали в банке «Санкт-Петербург». По их мнению, все последние заявления высокопоставленных представителях Вашингтона о стремлении к стабильным отношениям с Москвой, будут на этой неделе поддерживать все отечественные активы, в том числе и рубль. Но, при этом в банке предупредили, что всё может в любой момент поменяться.

«Тем не менее пока для национальной валюты более принципиальной может оказаться ситуация с рисковыми настроениями. В этой связи рынки с нетерпением ждут трудовой статистики из США. Учитывая всё это в ближайшие сессии мы видим пару доллар-рубль в коридоре 73,00-73,75», – предположили они.

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что в понедельник открывшись на умеренно негативном внешнем фоне, рубль сумел немного прибавить из-за улучшения ситуации на мировых площадках. Однако уже после начала основной сессии на Мосбирже нацвалюта начала сдавать свои позиции, в итоге уйдя к закрытию торгов в минус.

«В начале дня глобальные площадки находились под давлением из-за более слабых, чем ожидалось, данных по индексу деловой активности в производственном секторе КНР. Позже ситуация на мировых рынках стала постепенно улучшаться. В целом торговая активность в первый рабочий день этой недели была на низком уровне, так как основные торги на американском рынке не проводились из-за праздничного выходного», – рассказал эксперт.

Позиции рубля немного пошатнулись

Относительно спокойно отреагировали на ослабление рубля в Промсвязьбанке. В обзоре кредитной организации, в частности, прогнозируется на этой неделе торговый диапазон пары доллар-рубль в пределах 72,50-74,50. Эксперты ПСБ считают, что факторами поддержки российской валюты выступят дорогое «чёрное золото», сохранение интереса к сегменту ЕМ со стороны глобальных игроков и возможное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, которое ожидается в июне.

Кроме того, в Промсвязьбанке обратили внимание на сокращение платежей по внешнему долгу нефинансовых компаний по итогам второго и третьего кварталов этого года.

«Надо понимать, что благодаря высоким ценам на сырьё экспортеры сумели вернуться к запасу валютной ликвидности до максимумов с 2018 году. Поэтому предстоящие выплаты по внешнему долгу не помешают рублю умеренно укрепляться. По крайней мере до конца начавшейся недели мы ожидаем, что рубль при сохранении спокойного геополитического фона сумеет сохранить свои позиции в нижних границах коридора 72,50-74,50», – заявили аналитики ПСБ.

Между тем аналитики Росбанка, отметив, что позиции рубля действительно немного пошатнулись, озвучили свой базовый прогноз по его курсу на перспективу ближайших дней. По их мнению, настроение глобальных игроков будут зависеть от внешнеэкономической повестки. Речь идёт о реакции мировых площадок на данные деловой активности в мире и рынку труда в США, а также динамике китайского юаня.

Также, как отметили в Росбанке, на курсовую динамику окажут влияние планы российского Минфина, который 3 июня анонсирует объёмы покупки валюты в первом месяце лета.

«Мы считаем, что объём покупки валюты может вырасти до 170-180 млрд руб., что пока не станет чем-то критичным для инвесторов. В этой связи наш базовый прогноз по курсу валют на эту неделю остаётся прежним: пара доллар-рубль будет торговаться в пределах 73,00-73,60, а пара евро-рубль – в диапазоне 89,00-89,70», – резюмировали аналитики этой кредитной организации.