Квартиры на вторичном рынке в Москве продолжают расти в цене

Стоимость жилья на вторичном рынке в Москве продолжает расти. Согласно данным консалтинговой группы SRG, в период с мая 2017 года по май 2021 цены на «вторичку» в столице выросли на 33,87%.

По словам партнёра группы Бориса Терехова, в Москве средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке составила 257 108 руб. за квадратный метр. В 2017 году квадратный метр вторичного жилья в столице стоил 192 056 руб. За май по сравнению с апрелем подорожание составило 2,22%. За год – 19,02%, а с начала года – на 7,45%, передаёт РИА Новости.

Стоимость однокомнатной квартиры в Москве выросла по сравнению с апрелем на 1,35%, а её средняя цена составила 9,3 млн долл. «Двушка» в мае в среднем стоила в столице 15 млн руб. (+ 2,25%), а «трёшка» – 23,4 млн руб. (+1,8%). При этом сильнее всего подорожали на московском вторичном рынке жилья многокомнатные квартиры – средний ценник на такие жилища 76,8 млн. руб. (+3%).

Несмотря на продолжающийся рост цен на «вторичку», аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) считают, что вскоре ситуация может измениться. Как пояснили они, рост ключевой ставки ЦБ на 0,75 п.п. пока не привёл к заметному повышению ипотечных ставок, но покупатели, понимая, что дешевле кредиты в обозримом будущем не станут, а могут только подорожать, стали активно покупать жильё, преимущественно на вторичном рынке.

Но, по мнению аналитиков, активизация рынка вряд ли продлится долго, а квартирный ажиотаж вскоре закончится из-за продолжающегося с 2014 года падения доходов населения, передаёт Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что ФАС потребовала от застройщиков предоставить обоснование роста цен на недвижимость в период за последние несколько лет. В частности, ведомство интересует обоснование причин роста цен за 1 квадратный метр объектов жилого и нежилого назначения (отдельно по каждому виду объектов) с 2019 года по настоящее время.

Кроме того, были выдвинуты требования к застройщикам по предоставлению сведений о том, из чего складывается стоимость одного квадратного метра жилья в процентном соотношении. Также ФАС требует обосновать с точки зрения экономики и технологии установленные цены на квадратный метр недвижимости на объекты, находящиеся на территории одного района и на одном этапе строительства.