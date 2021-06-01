Лукашенко рассказал о содержимом чемодана, который он привёз на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о содержимом чемодана, который он взял на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

В ходе сегодняшнего совещания по вопросам сотрудничества с РФ белорусский лидер отметил, что содержимое кейса заинтересовало многих, а некоторые СМИ эту тему даже вынесли на свои первые полосы, передаёт БЕЛТА.

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», – подчеркнул Лукашенко.

При этом он заявил, что в кейсе находилась папка с аналитическими материалами, которые подготовили спецслужбы Белоруссии. Как пояснил Лукашенко, президенты уже давно взяли за практику обмениваться такой информации, если она касается одной из сторон.

Глава Белоруссии подчеркнул, что в документы касаются ситуации вокруг как его государства, так и РФ, а также в целом Союзного государства.

Кроме того, в этих материалах содержатся сведения о том, каково сегодня отношение США и стран ЕС к Китаю, а также много другой аналогичной информации.

«Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», – резюмировал Лукашенко.

Напомним, в конце прошлой недели главы РФ и Белоруссии провели двусторонние переговоры в Сочи. В ходе этого саммита, который продолжался два дня, Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг самолёта Ryanair, задержание гражданки РФ Софии Сапеги, договорились о перечислении второго транша кредита Минску, а также решили пустить новые рейсы крупнейшего белорусского авиаперевозчика «Белавиа» в российские города.