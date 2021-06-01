Лукашенко: Россия и Белоруссия работают над вопросом об открытии авиарейсов в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время Москва и Минск работают над вопросом об открытии авиарейсов в Крым.

«Украина для нас закрыла своё небо, – цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА. – А у нас в Крыму есть свой санаторий, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали».

Лукашенко напомнил, что раньше, что чтобы не обострять отношения, белорусы приезжали на полуостров через Украину.

«Кто-то на поезде добирался, кто-то на автомобиле, кто-то на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым». Ну не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», – подчеркнул он.

Как утверждает президент Белоруссии, в настоящее время Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

«Я думаю, здесь никаких проблем не будет. Закрыли небо – ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть на полуостров», – заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что глава национальной белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что перевозчик не будет летать в Крым.

По его словам, чтобы начать полёты на полуостров, сначала необходимо политическое признание Крыма, как части российского государства.

«Должно быть политическое признание Крыма. Будет политическое решение – будем смотреть», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», отвечая на вопрос ведущего о восстановлении авиасообщения между Минском и Крымом.

Чергинец также напомнил, что когда Крым принадлежал Украине, «Белавиа» летала туда с перерывами, связанными с коммерческими вопросами.

