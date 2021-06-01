Медь дорожает на статистике из Китая

Стоимость меди утром 1 июня дорожает на фоне ослабления доллара к мировым валютам, а также сильной статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.25 по московскому времени стоимость фьючерсов на медь с поставками в июле на бирже Comex выросла на 0,34%, достигнув отметки $4,6852 за фунт (приблизительно 0,45 килограмма).

По итогам завершающих торгов на прошлой неделе стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) прибавила 0,36%, до $10258, тонна алюминия подорожала на 0,08%, до $2483, цинка —подешевела на 0,03%, до $3060 за тонну. 31 мая торги в Лондоне не проводились.

Трейдеры продолжают отслеживать статистику из Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире. Экономика КНР продолжает восстанавливаться после пандемии, а индекс деловой активности (PMI) в китайской промышленности вырос с 51,9 пункта в апреле до 52 пунктов в мае, сообщает деловое издание Caixin. Главным фактором, на который обращают внимание участники рынка, остается статистика по безработице в США. Отчет ожидается в пятницу, 4 июня, и может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительна медь.

