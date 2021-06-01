Министр просвещения Кравцов пообещал создание каждой школе спортивного клуба

К 2024 году у каждой российской школы будет собственный спортивный клуб, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, которого цитирует ТАСС.

«К 2024 г. мы создадим в каждой школе свой спортивный клуб», — сказал министр на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Чиновник сообщил также, что на сегодня в спортивных школах, секциях и клубах занимается около 2,5 млн детей. К 2023 году в программах дополнительного образования появятся еще 680 тыс. мест, добавил чиновник.

«В 2021-2023 гг. в рамках национального проекта "Образование" будет создано 680 тыс. новых мест дополнительного образования во всех субъектах РФ, будут открыты региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», - продолжил Кравцов.

Ранее кабмин обещал до конца текущего года подключить все школы России к интернету. В конце марта СМИ сообщали о планах Минпросвещения выделить 2 млрд руб. до 2024 г. на создание единой образовательной онлайн-платформы «Моя школа». «Коммерсантъ» в частности сообщал, что министерство отказывается от дальнейшей разработки уже имеющихся платформ, на которые уже было потрачено из бюджета 2,2 млрд руб.

