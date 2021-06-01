Московские игрушки в 2021 году больше всего экспортируют в Казахстан, Белоруссию и Бельгию – заммэра Ефимов

Московские компании в первом квартале 2021 года экспортировали детские игрушки на сумму 13 млн долларов. Это на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом квартале этого года наибольший рост – в 3,5 раза – показал экспорт набивных игрушечных животных, сумма поставок составила 1,53 млн долларов. Лидерами по объему экспорта в денежном выражении стали товарные группы «Наборы игрушек» - сумма экспорта составила 2, 99 млн долларов, прирост к аналогичному периоду прошлого года – 31,9%, а также «Пластмассовые игрушки и наборы для конструирования» – 2, 70 млн долларов, рост составил 20,8%», - сказал заместитель мэра.

Детские игрушки из Москвы экспортируются в 46 стран мира, в том числе в США, Великобританию, Армению, Италию и Литву.

В этом году основными странами-импортерами стали: Казахстан, закупивший продукции на 6,73 млн долларов, республика Беларусь – с объемом импорта в 3,79 млн долларов и Бельгия – объем экспорта в эту страну составил 1,07 млн долларов при этом, в первом квартале 2020 года страна практически не закупала московские игрушки.

«Казахстан и Беларусь уже «привычные» рынки для московских экспортеров – столичные компании экспортируют свою продукцию в эти страны на протяжении многих лет. Новым направлением в списке топ-стран стала Бельгия – это связано со стремительным ростом московского экспорта набивных игрушек. В Бельгию Москва поставила такие игрушки впервые, сейчас на данную категорию товаров приходится около 99% от всего объема столичного экспорта игрушек в эту страну», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По данным Центра «Моспром» в 2020 году Москва стала лидером по объему экспорта пластмассовых игрушек и детских наборов для конструирования, занимая 71,5% от общероссийского экспорта. Также эксперты Центра выделили категории, по которым Москва осуществляла более половины общероссийского экспорта: «игрушки на колесах», включая трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили (доля – 62,7%), «не пластмассовые игрушки со встроенным двигателем» (доля – 61,6%), «не набивные игрушки, изображающие животных и других существ» (доля – 57,2%) и «игрушечные музыкальные инструменты и устройства» (53,3%).