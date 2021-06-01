На совещании Минпромторга с металлургами не обсуждалось повышение налогов

Глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с металлургами не обсуждал дополнительные налоговые изъятия в отрасли в связи с ростом цен на металлопродукцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались», – говорится в сообщении министерства.

РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Мантуров на совещании с владельцами крупнейших металлургических компаний призвал их предоставить скидки для государственных строек, что позволит решить проблему с удорожанием металла.

31 мая в интервью РБК ТВ первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей. Именно в такую сумму чиновник оценил сверхприбыль, полученною металлургическими компаниями от повышения цен в рамках поставок для гособоронзаказа и финансируемых из бюджета инвестпроектов. Белоусов считает, что данные средства необходимо вернуть в бюджет через налоговые платежи.

В отраслевом объединении металлургов «Русская сталь» негативно восприняли информацию из правительства, отметив, что планы новых изъятий не принимают во внимание рост налогов и размер инвестиций ведущих компаний сектора.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин располагает информацией о ценовой конъюнктуре, при помощи которой металлургические компании получили сверхдоходы, рассказал. Он уточнил, что в настоящее время правительство ищет решение данной проблемы вместе с бизнесом.

«Президент знает, цены были очень высокие, образовались дополнительные прибыли, президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса», – сообщил Песков.

Он не уверен, что в данной ситуации не следует искать конкретных виновных, скорее «виновата экономическая жизнь, когда бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги». Песков подчеркнул, что задача государства выровнять диспропорцию, которая возникает.

В комментарии для журналистов относительно заявления вице-премьера Андрея Белоусова о том, что «металлурги "нахлобучили" государство в части госкапвложений», Песков рекомендовал обращаться в правительство.

«Я воздержусь от каких-то комментариев. Рекомендую вам в правительство обращаться или непосредственно к Андрею Рэмовичу», – предложил прес-секретарь президента.