Цена на нефть Brent превысила $70 за баррель впервые с 18 мая

Мировые цены на нефть утром 1 июня показывают положительную динамику и растут более чем на 1% после заседания техкомитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Сорт Brent преодолел отметку в $70 за баррель впервые с 18 мая текущего года.

По состоянию на 8.13 по московскому времени цена котировок на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе выросла на 1,14% — до $70,11 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI поднялись в цене на 1,87% — до $67,56 за баррель.

Участник рынка отыгрывают оценки членов техкомитета ОПЕК+, согласно которым исчез избыток нефти, накопившийся во время коронавирусных ограничений. Также инвесторы продолжают реагировать на заявление объединения о стремительном сокращении во втором полугодии запасов сырья. На данных новостях аналитики прогнозируют подтверждение министерским комитетом ОПЕК+ запланированного на июль увеличения добычи нефти. Помимо этого, техкомитет ОПЕК+ заявляет о падении коммерческих запасов нефти минимум по 2 миллиона баррелей в день, начиная с сентября, благодаря возросшему спросу в мире на сырье.

По заявлению экономиста Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли, «есть некоторая уверенность в том, что растущий спрос сможет поглотить еще 2 миллиона баррелей в день из Ирана, если это произойдет». Также, по его мнению, восстановлению потребления нефти в мире способствует рост спроса на сырье в США.

