Ozon планирует увеличить оборот до 2,5 трлн рублей к 2025 году

Маркетплейс Ozon планирует к 2025 году увеличить оборот в 12 раз, до 2,5 трлн рублей, сообщил гендиректор компании Александр Шульгин на онлайн-конференции Com.e on Forum.

«Мы бы хотели достичь оборота в 2025 году в 2,5 трлн рублей. Это уже довольно много. Это рост в 12 раз от нынешнего показателя», - рассказал руководитель. Он также заявил, что интернет-площадка намерена к этому же сроку построить 1 млн кв. м фулфилмент-центров.

«Количество продавцов на платформе будет примерно 500 тыс. Скорее всего будет более чем 100 млн товаров», - добавил он.

Шульгин также привел в пример «математические подсчеты», согласно которым компании Ozon, чтобы «дорасти до 2,5 трлн рублей к 2025 году необходимо удваиваться каждый год».

Ранее в отчете компании сообщалось, что по итогам 1-го квартала текущего года оборот от продаж (GMV) маркетплейса Ozon, включая услуги, вырос в 2,35 раза - до 74,2 млрд рублей с НДС, количество заказов выросло в 2,61 раза и составило 34,1 млн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Уточняется, что количество пользователей Ozon увеличилось за год на 77% - до 16 млн, а частота заказов на 33% - до 5,9 млн.

