Европейцев хотят пересадить с самолетов на поезда

Примером стратегии борьбы с изменениями климата за счет введения по всей Европе ночных поездов является состоявшийся 20 мая первый после трехлетнего перерыва рейс ночного скорого поезда по маршруту Париж-Ницца, на котором на юг Франции отправился в том числе и премьер-министр Жан Кастекс.

Цель введения почти везде отмененных ночных поездов - убедить европейцев преодолевать относительно небольшие расстояния не на экологически грязных самолетах и автомобилях, а на поездах, наносящих окружающей среде относительно небольшой ущерб по сравнению с другими видами транспорта.

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Франция не одинока в борьбе с потеплением климата за счет ночных поездов. В мае ночной поезд впервые отправился и по маршруту Вена-Амстердам. В следующем году голландский стартап European Sleeper планирует связать ночным поездом Амстердам, Брюссель, Берлин и Прагу.

Существует также и долгосрочная программа сотрудничества многих западноевропейских железнодорожных компаний по созданию ночных маршрутов между крупными европейскими городами, включая Барселону, Берлин, Париж и Вену. Она является составной частью принятой в 2019 году так называемой «Зеленой сделки», направленной на снижение выбросов вредных веществ от транспорта на континенте на 90%. В целом же Европа надеется свести к 2050 году выбросы СО2 в атмосферу к нолю.

Согласно расчетам на транспорт в Старом Свете приходится четверть всех выбросов вредных веществ в атмосферу. Из этой четверти автотранспорт дает три четверти всех выбросов парниковых газов. Оставшуюся четверть делят самолеты и морской транспорт. На долю самого чистого вида транспорта – железнодорожного приходится лишь 0,4% от всех вредных выбросов. Не удивительно, что Евросоюз выделил 5,8 млрд евро на создание железнодорожной инфраструктуры и объявил 2021 год «Годом европейских железных дорог».

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Главная часть программы перехода на ночные поезда начнется с появления в расписании в сентябре Европейского связующего экспресса, который будет курсировать между столицами Португалии и Франции по очень длинному маршруту, охватывающему 26 европейских стран. В расписании предусмотрены остановки в 70 городах!

«Железные дороги сейчас пользуются беспрецедентным вниманием европейских политиков,- объясняет редактор британского журнала International Railway Journal Кевин Смит,- которые вкладывают в них большие деньги…»

Главная проблема с популяризацией ночных поездов, как нетрудно догадаться, деньги. Билеты на ночные поезда, объясняет Смит, слишком дорогие за счет меньшего количества пассажиров, предпочитающих ездить днем, а также дополнительных услуг (например, постельного белья, которое необходимо стирать). В результате билет на ночной поезд из Парижа в Ниццу стоит 218 евро, а перелет же этому маршруту обойдется в среднем в 132 евро.

Специалисты считают, что цены на авиабилеты быстро вырастут, после чего путешественники будут меньше летать и больше ездить на поездах.

Когда Еврокомиссия объявляла 2021 год Годом европейских железных дорог, она, конечно, не знала о пандемии. Коронавирус, естественно, сильно повлиял на все сферы жизни человека, включая и путешествия. Ученые утверждают, что поездки на поездах ничуть не опаснее полетов на самолетах с точки зрения заражения Covid-19. Журнал Clinical Infectious Diseases опубликовал летом прошлого года результаты исследования, из которых следует, что вероятность заражения коронавирусом на поезде составляет 0,2-0,4%, что сопоставимо с самолетами. В Европе на железных дорогах так же, как на самолетах, применяется обязательная фильтрация воздуха. За час системы фильтрации способны менять воздух в вагонах до 20 раз.

Еще одно средство популяризации поездок по железной дороге – отмена авиарейсов. В апреле во Франции, например, был принят закон, запрещающий коммерческие полеты на небольшие расстояния, которые можно преодолеть на поезде за 2,5 часа.

Заманивать пассажиров на поезда планируется и за счет повышения их комфортабельности. К примеру, в ночных поездах, курсирующих между Парижем и Ниццой, имеются души и Wi-Fi. Пассажирам выдают наборы с берушами, масками для глаз, защищающими от света; влажными салфетками и т.д. В следующем году с вводом новых вагонов поездки по железной дороге станут еще комфортабельнее.