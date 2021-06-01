Прогноз погоды: синоптики рассказали о необычной погоде в первую неделю лета

Ну что, здравствуй лето. Ничего пока не станем загадывать, будем просто жить и наслаждаться погодой, природой, отдыхом, дачей, морем – всем, что ты нам подаришь.

Кстати о погоде. Синоптики прогнозируют, что первая неделя июня будет очень необычной в климатическом плане. В Центральной России пока стоят холода, градусники, откровенно издеваясь, показывают не более плюс 11-15, идут дожди, дует ветер. А вот в северных регионах, в той же Якутии, обещают к выходным чуть ли не 30-градусную жару.

Чудеса, да и только или просто что-то меняется в природе, а мы переезжаем частями ближе к экватору? Ничего не понятно. Впрочем, если судить о погоде в этом году, то понятно ничего не было и раньше. Так что давайте посмотрим, что нам обещают метеорологи до конца первой недели лета.

Прогноз погоды на неделю в Москве

Если посмотреть на кривую температуры в Москве с 1 по 7 июня, то можно увидеть на графике плавный рост. Началось всё сегодня с плюс 15, дальше столбики термометров аккуратно поднимутся к плюс 18, в пятницу будет уже плюс 20, а в субботу плюс 22, в воскресенье же нам прогнозируют грозу.

Ветер будет дуть порывами до 10 метров в секунду вплоть до субботы, а потом стихнет. Тучи загуляют по небу до пятницы, грозя дождями, но так и не прольют на землю ни капли, а вот в пятницу и субботу – будет солнечно.

Можно ли назвать такую погоду летней? Наверное, да. Но хотелось бы теплее, конечно. Так что жители Москвы и гости столицы запаситесь терпением, может дальше будет лучше.

Прогноз погоды на неделю в Татарстане

В Татарстане в начале лета будет относительно тепло. В Казани обещают плюс 19, но здесь кривая примерно такая же, как и в Москве, только чуть более крутая. Так, к 7 числу она дорастёт до плюс 26. Правда дождей не обещают, хотя тучки будут пробегать по небу регулярно.

В Набережных Челнах до субботы относительно прохладно – плюс 18-19, а в выходные резкий скачок до плюс 26, но также без осадков. В четверг возможен сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Примерно также, по прогнозу синоптиков, будет и в соседнем Нижнекамске: до субботы прохладно, а после прыжок до всё тех же плюс 25-26. Возможно гроза в воскресенье.

Погода в начале лета в Нижегородской и Волгоградской областях

В Нижнем Новгороде и области погода не порадует таким теплом, как соседей по Поволжью. Начало недели здесь прохладное – едва-едва плюс 15 и довольно пасмурно. Ближе к субботе немного потеплеет: сначала до плюс 19, а в выходные выглянет солнце и воздух прогреется до плюс 22-23. Ветер будет средне-умеренным около 10-12 метров в секунду до субботы, после же – практически штиль с лёгкими дуновениями воздуха.

А вот Волгоградская область покажет погоду «задом наперед совсем наоборот». Если во всех регионах в течение недели градусники плавно будут подниматься вверх, то здесь в начале летнего сезона плюс 25, грозы, а после температура пойдёт на спад.

Завтра также ожидается плюс 25-26, в среду грозовые ливни, в четверг тоже гроза, но всего плюс 18, в пятницу – просто дождь, но всё те же плюс 18. В субботу и воскресенье немного потеплеет – до плюс 21-22. В понедельник станет ещё комфортнее – плюс 24, но вернутся грозы.

Погода в Новосибирске. Прогноз синоптиков на первую неделю лета

Аналогичная картина и в Новосибирске: завтра здесь почти плюс 30, солнечно, но уже в четверг воздух днём остынет до плюс 23, пойдёт дождь. В пятницу станет ещё прохладнее – плюс 18, а в выходные столбики термометров рухнут до плюс 14-16. Тепло начнёт возвращаться в Новосибирск лишь с началом следующей недели, осадки при этом не прекратятся. Ветер все эти дни будет порывистым – до 14 метров в секунду.

Прогноз погоды на неделю в Якутске

Ещё совсем недавно жители Якутска в соцсетях публиковали видео, где рассказывали и показывали, что у них только начал сходить снег, а солнце пока редкий гость.

И вот в начале календарного лета произошло нечто удивительное: регион накроет настоящая африканская жара. И если сегодня здесь было плюс 18-20, то начиная со среды столбики термометров устремятся вверх так резко, будто их кто-то подгоняет: плюс 23 в среду, плюс 25 в четверг, а пятницу и субботу – плюс 29. В воскресенье похолодание до плюс 25, а в понедельник, 7 июня – снова плюс 29-30. При этом в выходные возможны дожди с грозами, что неудивительно при таких температурных качелях. К концу первой июньской недели возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Вот такая необычная погода ждёт нас в ближайшие 6-7 дней: там, где должно быть холодно – тепло, где тепло – довольно прохладно и дождливо. И теперь уже непонятно: то ли у нас глобальное потепление, то ли похолодание...