Путин и экология: размяться в Женеве – и в Глазго

Владимир Путин получит возможность высказать всё, что он думает о глобальном потеплении, если примет участие в международной конференции по климату в Глазго. О том, что российский президент получил приглашение принять участие в конференции, стало известно во вторник.

Встреча, на которой будет решаться судьба 6-й статьи Парижского соглашения, обещает стать скандальной, прогнозирует специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Именно эта статья стала камнем преткновения для многих подписантов договора. Она регулирует вопросы, возникающие в ходе сотрудничества государств при осуществлении своих, определяемых на национальном уровне, вкладов в реализацию соглашения.

В Глазго будет жарко

Владимир Путин не может не помнить, что статья под номером 6 когда-то сыграла роковую роль в судьбе страны, которая называлась Советским Союзом. Именно после отмены 6-й статьи Конституции начался неконтролируемый распад системы, основанной на доминирующей роли единственной партии.

Теперь статья под тем же номером грозит потопить и международное соглашение по климату, заключенное в Париже. И судьба его в значительной степени зависит от позиции России — точно так же, как как именно российская подпись в свое время решила судьбу Киотского соглашения по климату.

Судя по состоявшейся в апреле конференции, которую многие считают репетицией Всемирного климатического форума в Глазго, Владимир Путин чувствует себя вполне в теме, и не только потому, что ему известен роковой смысл цифры 6. Вопрос в другом: принесет ли следование в русле Парижского соглашения однозначную пользу российской экономике и насколько далеко Путин может заходить, двигаясь по пути компромиссов.

Правительственные чиновники постоянно убеждают общественность и парламентариев в том, что «зеленая» экономика должна стать драйвером модернизации отечественной промышленности, способствовать ее переходу на энергоэффективные технологии. С этой (хотя и не единственной) целью правительство продвигает закон «О сокращении выбросов парниковых газов», рассчитывая, что предприятиям будет экономически невыгодно загрязнять атмосферу метаном, элегазом и углекислотой. Но не менее — если не более —важную роль играет ожидаемый от принятия закона международный резонанс. Так или иначе, Госдума во вторник приняла его сразу во втором и третьем чтениях.

«Для страны это важный шаг во исполнение международных обязательств, — заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. — Многие страны сегодня открыто декларируют введение трансграничного углеродного регулирования, чтобы стимулировать и поддерживать своих производителей. Мы не исключаем, что будут попытки дискриминировать наших экспортеров, то есть вводить трансграничный углеродный сбор для того, чтобы наша продукция стала менее конкурентноспособной».