Путин выступает за сохранение транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высыпает за сохранение транзита газа через территорию Украины.

«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован. Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результата ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию. «Если они достроят "Северный поток — 2" — это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандской формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока — 2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее - используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса», — сказал Зеленский.

В декабре 2019 года Россия и Украина подписали транзитный газовый контракт на пять лет. Договор предусматривает, что минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в следующие четыре года.