Реставрацию храма 17-го века в Москве завершат в 2022 году – заммэра Ефимов

Реставрацию посадского храма XVII века – Церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке, которая является объектом культурного наследия федерального значения, планируется завершить до конца 2022 года. Конкурс на проведение реставрационных работ опубликован на портале госзакупок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Здание располагается по адресу: Брюсов переулок, дом 15/2, строение 3. Заказчиком работ выступает Государственное казенное учреждение города Москвы «Мосреставрация».

«В 2020 году в рамках предыдущего этапа работ был отреставрирован главный фасад здания, в порядок привели белокаменное убранство и обновили позолоту на крестах. На следующем этапе работ предстоит вернуть исторический облик интерьерам здания, а также восстановить кирпичную кладку внутренних стен. Работы также коснутся живописи в трапезной части и колокольне, иконостаса, пола. Ремонтные работы в здании должны быть завершены в течение 14 месяцев с даты заключения контракта», — отметил заместитель мэра.

В здании также будут обновлены инженерные коммуникации. Предусматривается установка новых светильников наружного освещения, благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Заявки на участие в конкурсе по реставрации можно подать до 23 июня включительно.

«Поскольку здание является объектом культурного наследия, к участникам закупки будут предъявляться особые требования. Подать заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием смогут компании, уже имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации объектов культурного наследия», — сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.