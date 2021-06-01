РФ продлевает ограничение полетов в Турцию и восстанавливает рейсы в восемь стран

Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее запрет на перелеты в Турцию действовали с 15 апреля до 1 июня из-за всплеска заболеваемости ковид.

Со 2 июня возобновляется регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией. Рейсы по маршруту Москва-Лондон будут совершаться три раза в неделю по взаимной договоренности. Решение принято оперштабом на основе полученных данных по улучшению эпидемиологической обстановки в Великобритании.

Также, начиная с 10 июня, возобновляются перелеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикию, Марокко и Хорватию. С этой же даты на взаимной основе будут совершаться рейсы в Албанию по маршруту Москва-Тирана один раз в неделю.

Уточняется, что перелеты будут проходить по следующей схеме: Хорватия (Москва - Загреб два раза в неделю); Люксембург (Москва - Люксембург один раз в неделю); Австрия (Москва - Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва - Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва - Бейрут один раз в неделю); Маврикий (Москва - Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва - Рабат два раза в неделю).

Авиасообщение с Великобританией Москва приостановила с 22 декабря 2020 года. Решение было вызвано выявлением в стране нового «британского» штамма коронавируса. Запрет на перелеты продляли несколько раз, в последний раз 15 апреля.

