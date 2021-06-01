Роскомнадзор проверит маркировку российских СМИ в соцсетях

Зарубежные соцсети начали маркировать российские СМИ, контролируемые государством, заявил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился с просьбой к главе Роскомнадзора Андрею Липову провести проверку данных фактов и, если иностранные соцсети не пойдут на компромисс, принять меры по сокращению скорости и трафика международных интернет-ресурсов вплоть до полной их остановки.

«Прошу вас провести проверку данной практики зарубежных соцсетей и иных площадок в российском секторе интернета и принудить их либо к прекращению "стигматизации" российских СМИ, либо к уравновешиванию ситуации в части маркирования иностранных СМИ аналогичными предупреждениями», - говорится в письме Петрова в Роскомнадзор. Документ имеется в распоряжении агентства РИА «Новости».

«В случае, если компромисса достичь не удастся, прошу вас принять меры по сокращению скорости и трафика зарубежных социальных сетей, вплоть до полной остановки», - продолжил Петров.

Он подчеркнул, что в последнее время просматривается традиция принудительно маркировать российские СМИ в ряде иностранных соцмедиа-площадок специальными плашками, которые предупреждают, что «данное СМИ контролируется государством Россия». Петров уверен, что подобные действия влияют на реакцию пользователей на предлагаемый новостной контент.

«Складывается впечатление, что иностранные соцсети и иные площадки ведут работу по дискредитации российских медиа. В то же время, иностранные СМИ не имеют подобных сообщений и предупреждений», - подчеркнул общественник.

Он считает, что в данной ситуации можно говорить о политике двойных стандартов в отношении России и отечественных СМИ.

