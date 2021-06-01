Россия расширяет железнодорожное сообщение с Белоруссией

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что Москва с 10 июня возобновляет железнодорожное сообщение с белорусскими городами Полоцком и Гомелем, сообщает РБК.

«С 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель-Москва и Полоцк-Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту Москва-Минск», — говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, оперативный штаб сообщил об увеличении с 10 июня количества авиарейсов по маршруту Москва-Минск до десяти раз в неделю.

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса были введены ограничения на железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией.