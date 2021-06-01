Россияне поддержали план по привлечению к работе заключенных вместо мигрантов

Большинство россиян поддерживают идею по привлечению осужденных на работу в традиционные для мигрантов сферы труда в РФ, сообщает РБК, ссылаясь на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Уточняется, что в исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

За данную идею высказался 71% опрошенных, из которых 62% полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Против данной идеи высказался 21% участников исследования, пишет издание.

Сторонники данной идеи уверены, что, привлекая заключенных к работе, государство дает им возможность возместить ущерб пострадавшим и «отработать» свои преступления. За оба пункта проголосовали по 21% респондентов. Еще 15% заявили, что заключенные смогут приносить пользу обществу, а 13% уверены, что данная практика снизит нагрузку на госбюджет. По 10% респондентов заявили, что работа поможет заключенным исправиться и, что заключенные смогут заработать и помочь своим семьям.

Большинство противников данной идеи (17%) заявили, что заключенные должны быть изолированы от общества, еще 13% уверены, что они будут плохо работать. По 12% уверены, что заключенные опасны для окружающих и реализация этой идеи будет возвращением во времена ГУЛАГа. 9% респондентов уверенны, что заключенные будут отнимать рабочие места.

Ранее глава ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных в областях, где не хватает трудовых мигрантов. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия».

