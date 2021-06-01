Курс доллара: рубль перешел к снижению в ходе торгов вторника

Российская валюта снизилась ближе к вечеру в ходе торгов во вторник. Доллар США открылся на уровне 73.39 , евро при этом начал день на 89.77 . К 17:00 доллар США поднялся и достиг уровня 73.46 рубля, в то время как евро повысился до 89.91 рубля. Индекс DXY c 90,03 пункта незначительно поднялся до 90,05 пункта за аналогичный период.

«Сегодня рубль открылся вверх на позитивном внешнем фоне, после чего активно повышался вслед за мировыми рынками и нефтью. В результате пара EUR/RUB обновила двухмесячный минимум, а пара USD/RUB приближалась к аналогичному уровню, достигнутому вчера», - комментирует дневную динамику аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Глобальные площадки и нефтяные цены с начала дня поступательно росли. Позитивом выступило небольшое превышение прогноза индексом деловой активности в производственном секторе Китая, вопреки вчерашним официальным данным страны. Кроме того, аналогичный показатель оказался лучше ожиданий в ЕС и некоторых других крупных европейских странах, а также в экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона»,-подытоживает аналитик.

Ожидаем, что рубль будет краткосрочно колебаться в диапазоне 73.1 — 73.7 в паре с долларом и 89.4 — 90 в паре с евро.