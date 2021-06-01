Европе показали вторую серию громкого шпионского скандала

Датских шпионов вывели на чистую воду европейские журналисты. Журналистское расследование, в котором участвовали СМИ нескольких европейских стран (скандинавские и немецкие телеграфные агентства DR, SVT, NRK, NDR и WDR, а также газеты Le Monde и Süddeutsche Zeitung), установило, что американское Агентство Национальной Безопасности (NSA) не одно прослушивало канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Американцам, оказывается, помогала следить за лидерами Германии секретная служба Дании (FE).

Первая серия громкого шпионского скандала, напомним, вышла в 2013 году. Однако лишь сейчас, восемь лет спустя, журналистам удалось ознакомиться с материалам дела, из которых следует, что американским рыцарям плаща и кинжала помогали прослушивать лидеров едва ли не главных союзников США в Европе их датские коллеги. Кстати, сейчас уточнили, что объектом пристального внимания NSA был еще и тогдашний кандидат в федеральные канцлеры от Социал-демократической партии Германии (SPD) Пир Штайнбрюк.

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«Политически я считаю это скандалом»,- прокомментировал результаты журналистского расследования Пир Штайнбрюк.

Меркель и Штайнмайер даже не догадывались, что их прослушивают соседи датчане. Пресс-секретарь канцлера сообщила прессе, что Меркель проинформирована о скандальной деятельности датской разведки, но от комментариев отказался.

Трудно сказать, знало ли датское правительство о том, чем занималась FE в самом процессе слежки, но точно установлено, что в Копенгагене знали об ее противоправной деятельности уже в 2015 году.

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В не менее громком скандале, связанном с посадкой ирландского самолета в Минске, всплыло имя Эдварда Сноудена. Сейчас часто вспоминают, что точно также в Вене был посажен в 2013 году авиалайнер тогдашнего боливийского президента Моралеса, потому что американцам показалось, что на нем прячется Сноуден.

Вашингтон не зря ненавидит своего бывшего гражданина, потому что именно Сноуден, как сообщило агентство NDR, помог журналистам раскрыть неправомерную деятельность рыцарей плаща и кинжала из северного королевства.

FE начала помогать NSA в 2012 году. Эта помощь продолжалась, кстати, и после того, как вспыхнул скандал, до 2014 года. Этой информацией и поделился с журналистами Эдвард Сноуден, который, наверняка, нажил сейчас себе врагов и среди датских спецслужб.

В Копенгагене, если Берлин потребует объяснений и извинений, могут стандартно ответить: «Ничего личного». Как выяснилось, датчане помогали американцам прослушивать не только немецких, но и ведущих политиков из Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции. Мало того, в списке есть даже датские политики и бизнесмены: сотрудники министерств иностранных дел и финансов Дании, а также одного из производителей оружия.

Похоже, у FE очень тесные отношения с NSA, потому что датская разведка помогала американцам следить даже за членами правительства США. Не всем в Копенгагене понравилось столь тесное сотрудничество с заокеанскими союзниками. В 2020 г. в результате правительственного расследования в отставку было отправлено все руководство датской разведки.

Сейчас в Брюсселе в самый раз разобраться, кто же является пятой колонной американцев в объединенной Европе. Пока на вторую серию шпионского скандала отреагировали лидеры Франции и Германии, заявившие, что шпионить за союзниками и друзьями недопустимо. Обида Ангелы Меркель понятна. Что же касается президента Франции Эмманюэля Макрона, которому в следующем году предстоят очень непростые президентские выборы, то он в связи с отсутствием достижений внутри страны старается сейчас проявлять повышенную активность на международной арене.