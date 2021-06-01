СМИ: ЕС готовит санкции белорусских чиновников и авиационной отрасли Белоруссии

Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщал, что Евросоюз готовит промежуточные санкции против белорусских авиационных чиновников и государственной авиакомпании «Белавиа», передает РБК. Под санкции могут попасть высокопоставленные чиновники белорусских минобороны, минтранса, военнослужащие из руководства ВВС, высокопоставленный сотрудник минского аэропорта, а также чиновники из гражданской авиации. Внесенным в санкционные списки лицам заморозят активы на территории Евросоюза, а также запретят въезд на территорию ЕС.

Кроме того, ЕС сейчас занимается проработкой будущих санкций, которые должны ударить по важным для Белоруссии секторам экономики — производству калийных удобрений, нефтяной промышленности, продаже облигаций. Однако эти санкции ЕС планирует ввести позже «авиационного» пакета санкций.

Эти санкции должны стать ответом ЕС на задержание белорусскими властями самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

Саммит глав государств Евросоюза принял решение о необходимости расширения санкций ЕС против Белоруссии. Кроме того, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией и рекомендовал перевозчикам из ЕС не летать над территорией Белоруссии.