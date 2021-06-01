Сразу несколько стран изъявили желание купить российский Су-57

Сразу несколько стран изъявили желание приобрести у России новейший истребитель Су-57. Об этом рассказал журналистам генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Мехеев.

По его словам, уже пять государств, среди которых страны Юго-Восточной Азии раздумывают над покупкой Су-57, передаёт РИА Новости.

«Конечно, мы ведём переговоры с несколькими странами, запросы есть, интерес проявляется…. Юго-Восточная Азия... Четыре-пять стран интересуются», – подчеркнул Мехеев.

Ранее сообщалось, что российский боевой самолет пятого поколения Су-57 сможет после определённой технической доработки управлять группой малых беспилотных летательных аппаратов. Истребитель будет нести беспилотники на своей внутренней и внешней подвеске.

При этом сброс группы беспилотников будет происходить при необходимых условиях, например, перед входом в зону действия вражеской системы ПВО, где аппараты будут создавать помехи для радаров системы, перегружать ее информационные каналы как ложные цели. Разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения уже началась.

Наша справка

Су-57 (заводской индекс Т-50) — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, который разработан ОКБ имени Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Истребитель был разработан для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27.

Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника. Су-57 имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полёта, внутрифюзеляжное вооружение, а также уникальное радиопоглащающее покрытие и новейший комплекс бортового оборудования.

