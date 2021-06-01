США обратились к России за помощью в расследовании кибератаки на JBS

Белый дом заявил, что связался с Москвой из-за ситуации с хакерской атакой против американского подразделения бразильской мясной компании JBS, сообщает «РИА Новости».

«JBS уведомили администрацию, что требование выкупа пришло от преступной организации, возможно, располагающейся в России. Белый дом привлек российское правительство к этому вопросу», – сказала на брифинге представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что американское подразделение JBS в воскресенье подверглось кибератаке. До этого о попытке взлома сообщало австралийское подразделение компании.

8 мая подверглась хакерской атаке американская компания Colonial Pipeline, крупнейшим в США оператор топливных трубопроводов, осуществляющая 45% поставок автомобильного топлива на Восточное побережье страны. Colonial Pipeline сообщила, что ее компьютеры атаковал вирус-вымогатель и она потеряла контроль над собственным программным обеспечением, в результате чего несколько штатов испытывали перебои с поставками бензина. CNN выступила с утверждением, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров DarkSide. По сообщениям американских СМИ, Colonial Pipeline выплатила хакерам около 5 млн долларов США в криптовалюте, после чего хакеры вернули компании контроль над ее программным обеспечением.