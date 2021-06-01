В России за сутки выявлено 9,5 тыс. новых случаев СOVID

Суточный прирост в России новых случаев заражения коронавирусом составил 9500 эпизодов, из которых 1 268 (13,3%) протекали без клинических проявлений, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в стране выявлено со 2 марта 2020 года, 5,081 млн случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки скончались 372 человека, общее число летальных исходов от коронавируса выросло до 121 873. Успешно перебороли заболевание 4,69 млн пациентов, из которых 8 994 пациента выписаны из российских больниц за последние сутки. Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ. Вчера, 31 мая, сообщалось о 8475 новых случаях коронавируса.

На первом месте по числу выявленных больных COVID продолжает оставаться Москва, где прирост составил 3 669 случаев, выздоровели 2393 человека, умерли 62 пациента. За столицей следуют Санкт-Петербург (+817) и Московская область (+743). В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Ростовская (+168) и Нижегородская (+144) области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, самая высокая заболеваемость в мире отмечена в США — более 33,2 млн случаев, далее расположились Индия (28,2 млн), Бразилия (16,5 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,2 млн). Россия остается на шестом месте по заболеваемости коронавирусом. Всего в мире выявлено 170,7 млн случаев заражения COVID, умерли более 3,5 млн человек.

