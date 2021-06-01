Страховой Дом ВСК примет участие в ПМЭФ-2021

Делегация Страхового Дома ВСК примет участие в Петербургском международном экономическом форуме-2021 (ПМЭФ-2021), который пройдет со 2 по 5 июня в Северной столице. Помимо подписания соглашений компания приготовила призы и подарки. Кроме того, в этом году ВСК стала официальным страховщиком мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба ВСК.

На стенде ВСК посетители форума смогут пройти два интерактивных теста и узнать уровень цифровой зрелости компании, а также оценить свои силы в проведении цифровой трансформации в своей организации. Для гостей стенда также пройдет лотерея с призами. Победителям достанутся мячи и перчатки с автографом голкипера Игоря Акинфеева.

«Петербургский международный экономический форум – одно из главных событий года для предпринимательского сообщества, мы рады принять в нем участие. Рассчитываем на полях мероприятия посетить ряд сессий, связанных с актуальными трендами экономики страны и цифровой трансформацией бизнеса, пленарное заседание с участием президента России. Провести ряд деловых встреч и переговоров, а также подписать несколько стратегических соглашений», - сказал председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

В делегации ВСК будут участвовать девять человек во главе с председателем совета директоров группы Сергеем Цикалюком. На полях форума пройдут переговоры с руководителями ряда крупнейших банков и компаний, на которых обсудят вопросы развития сотрудничества и укрепления партнерских связей. А также состоится подписание ряда соглашений.

На площадке форума будет работать презентационный стенд ВСК для проведения деловых переговоров, общения с клиентами, которые могут получить консультации по продуктам компании у VIP-менеджера. Площадка ВСК будет расположена в зоне F, стенд f19. Также к форуму компания подготовила специальное предложение по оформлению полиса каско, страхования путешествующих, защите имущества физических лиц и приобретению программы от несчастных случаев с выгодой 20%.