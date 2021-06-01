В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Байдена

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал о подготовке к встрече российского лидера Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом. По словам представителя Кремля, никто не собирается «стерилизовать» повестку двустороннего саммита, передаёт РИА Новости.

«Подготовка к саммиту продолжается, естественно, никто не собирается «стерилизовать» повестку дня перед ним, – цитирует Пескова РИА Новости. – Мы думаем, что очень важно, чтобы этот саммит состоялся».

Напомним, 25 мая Кремль официально подтвердил дату встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена – она пройдет в Женеве 16 июня.

Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

