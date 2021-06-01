В Москве сдадут в аренду более 30 помещений на льготных условиях – заммэра Ефимов

Представители малого и среднего бизнеса на льготных условиях смогут арендовать 33 нежилых помещения площадью от 13,3 до 377,2 квадратного метра. Соответствующие объекты выставили на электронные торги. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Программа льготной аренды для представителей малого и среднего бизнеса действует в Москве с 2017 года, за это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке свыше 1,7 тысячи помещений. Только в первом квартале 2021 года представители малого и среднего бизнеса взяли в аренду у города 140 нежилых помещений общей площадью 12,8 тысячи квадратных метров. В аукционах приняли участие 1,2 тысячи предпринимателей, средняя конкуренция составила более 8 участников на лот. В настоящий момент в аренду предлагается 33 объекта в девяти округах столицы, арендовать помещения на льготных условиях можно будет на 10 лет», ¬– рассказал заместитель мэра.

Цена годовой аренды данных объектов начинается от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины, салоны красоты и другие коммерческие учреждения согласно действующему законодательству. Участниками специальных аукционов могут быть только представители малого и среднего бизнеса.

«В настоящий момент больше всего помещений под аренду для представителей малого и среднего предпринимательства выставлено на севере и на юге – по шесть объектов. На юго-востоке и востоке города — по пять объектов, четыре помещения представлено на юго-западе столицы, три объекта сдаются в Зеленограде, два на северо-востоке и по одному — на западе и северо-западе. Все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение и расположены на первых этажах и в подвалах жилых многоэтажных домов», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По всем объектам уже принимаются заявки. Аукционы пройдут в электронной форме.