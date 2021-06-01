В Словакии стартует вакцинация «Спутником V»

1 июня 2021, 22:57
из открытых источников

Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что началась регистрация желающих привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство TASR. По словам министра, любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет может оставить заявку на сайте korona.gov.sk. 

Вакцинацию «Спутником V» планируется начать с 7 июня. Препарат будет доступен в Братиславе и еще семи городах Словакии.

Правительство Словакии одобрило использование «Спутника V» 26 мая.

Первая партия «Спутника V» поступила в Словакию 1 марта, что вызвало критику правительства со стороны президента Зузаны Чапутовой и привело к отставке премьер-министра страны Игоря Матовича, который принял решение о поставках российской вакцины. В новом словацком правительстве Игор Матович стал вице-премьером и министром финансов.