В Великобритании за сутки не зафиксировано летальных случаев от COVID-19

На территории Великобритании за последние сутки не было зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19, сообщает ТАСС. Это стало первым с начала пандемии коронавируса днем, в течение которого не умер ни один пациент.

19 декабря 2020 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обнаружена новая мутация коронавируса, которая на 70% более заразная, чем первоначальный вариант.

7 января 2021 года в Великобритании было зафиксировано 68 053 случая инфицирования коронавирусом и 1325 летальных случаев, что стало максимальным значением с момента начала эпидемии. После этого наблюдалось неуклонное снижение числа инфицированных и умерших.

На данный момент в Великобритании первую дозу вакцины против коронавируса получили почти 39,5 млн человек или 75% взрослого населения страны, а две дозы акцины – 25,7 млн человек или 48,9% взрослого населения.

21 июня в Соединенном королевстве должны быть отменены все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.