Акции дня: «Газпром» пошел вверх на новостях о «Северном потоке-2»

«Газпром» сообщил о техническом завершении строительства морской части первой нитки газопровода «Северный поток-2». На этом фоне акции компании показывают рост в ходе торгов на Мосбирже в четверг, 10 июня. Бумаги прибавили в цене +0,28% до 276,42 рублей.

Газопровод сделает возможным поставки газа из России в Европу напрямую. Проектная мощность строящегося газопровода 55 млрд кубов в год – такие объемы на данный момент может пропускать только «Северный поток-1». Сейчас голубое топливо поставляется через несколько артерий: «Северный поток-1» (Балтийское море), через территорию Украины, Белоруссии, через Черное море («Турецкий поток» и «Голубой поток»), через территорию Ленинградской области «Выборг – Иматра» в Финляндию.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,41% до 3827,71 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,16% до 1677,36 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 20:52 мск составила 72,4 долларов за баррель (+0,25%). Российская валюта укреплялась – 71,84 рублей за доллар.