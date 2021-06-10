Байден и Джонсон обсудили Афганистан, Китай, Иран и Россию

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили на встрече Китай, Иран и Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы британского правительства по итогам переговоров двух политиков.

«Они обсудили ряд вопросов внешней политики, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию», – сообщается в коммюнике Даунинг-стрит.

Основной тема переговоров Джонсона и Байдена были отношения Лондона и Вашингтона. «Премьер-министр и президент обсудили важность отношений между Великобританией и США по защите наших людей, повышению благосостояния в обеих странах и продвижению наших ценностей по всему миру», – говорится в коммюнике.

Лидеры двух стран заявили, что Великобритания и США привержены эффективному контролю над вооружениями и построению мира без ядерного оружия.

Вчера, 9 июня, Байден прибыл в Великобританию с первым зарубежным визитом в должности президента США. Байден планирует принять участие в саммите G7 в Великобритании, провести саммит глав стран НАТО и саммит США–ЕС в Бельгии, а затем переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Швейцарии.