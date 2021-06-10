Байден прибыл в Европу и заявил о лидерстве США

Президент США отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве главы Белого Дома – он совершает европейское турне и прибыл в Великобританию. Байден выступил перед расквартированными там американскими солдатами и заявил о лидирующей роли США в мире.

«Мы привержены тому, чтобы вести за собой с силой, защищая свои ценности и выполняя обязательства перед нашим народом... Я еду на Группу семи, потом на министерскую встречу НАТО, а затем встречаться с господином Путиным, дабы поставить его в известность о том, что я хочу, чтобы он знал... Америка имеет больше возможностей для укрепления национальной безопасности и экономического процветания, если мы объединимся со странами-единомышленницами. Эти страны проливали кровь вместе с нами, защищая наши общие ценности», – цитирует Байдена ТАСС.

Байден планирует принять участие в саммите G7 в Великобритании, провести саммит глав стран НАТО и саммит США–ЕС в Бельгии, а затем переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Швейцарии.