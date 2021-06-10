BCG: за пятилетку Россия стремительно разбогатела

The Boston Consulting Group (BCG) опубликовала отчет «Глобальное благосостояние 2021: когда клиенты берут на себя инициативу», согласно которому, темпы роста финансовых активов в России, что в докладе названо ростом финансового благосостояния, в 2019-2020 годах оказались значительно выше, чем у Восточной Европы, да и в целом опередили среднемировые показатели. Впрочем, подчеркнули в компании, несмотря на пандемию, «благосостояние» существенно увеличилось во всем мире — до 250 трлн долларов в 2020 году.

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«Финансовые активы России в период с 2015 по 2020 год росли на 11,3% в год и достигли 1,6 трлн долл. Средние темпы роста финансового благосостояния в России в 2019-2020 годах опережают как регион Восточной Европы, так и среднемировые и составляют 13% по сравнению с 12 и 8,3% соответственно», — говорится в докладе.

Прогноз роста на период 2020-2025 годы для России составляет 6% в год, что выше среднемирового (5%), но, на сей раз, ниже восточноевропейского (7%). «Ожидается, что финансовые активы России достигнут 2,1 трлн долл. в 2025 году», — сообщает BCG.

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В России с 2015 по 2020 год, по расчетам BCG, реальные активы росли на 9,1% в год и достигли 2,8 трлн долларов. Ожидается, что далее реальные активы будут расти на 5,9% в год и составят 3,7 трлн долларов к 2025 году. В целом же мировое финансовое благосостояние будут в основном генерировать регионы Северной Америки, Азии (кроме Японии) и Западной Европы: на них будет приходиться 87% роста финансовых активов в мире в период до 2025 года.

«Столь нелепые статистические выкладки об “опережающем” росте благосостояния России, — скептически отзывается о результатах исследования шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, — объясняются, конечно же, эффектом крайне низкой базы как раз 2015-2016 годов».

По его словам, вышло так, что именно этот сложный для нашей страны момент оказался выбран в исследовании в качестве точки отсчета. В те два года резко взлетел курс доллара, совершивший один большой подъем в конце 2014 года, и следующий скачок в самом начале 2016 года, когда курс забрался выше 85 руб. на фоне введения западных санкций, которое тогда совпало с обвалом вдвое нефтяных цен. У Восточной Европе нефти нет, и эта ситуация их не коснулась. А в 2015-2016 годах разыгрался наш сугубо внутренний кризис, когда мы потеряли разом много и в бюджетных доходах, и в инвестициях, и получили ослабление национальной валюты.

Так что выводы исследования хотя и выглядят странно и несвоевременно, но формально статистика не врёт, отражая уже подзабытую нами реальность, констатирует аналитик. А дальше имеющие, естественно, место ежегодные прибавки в рублевых доходах, пусть они и были малы, не покрывая инфляции, за счет расчетной конвертации в заметно более дешевые с января 2016 доллары, превратились в «дикий» рост реальных долларовых доходов российских граждан, выросли за это время и резервные накопления государства, отсюда такие выводы.

Ну а дальше автор исследования, говорит Петр Пушкарёв, видимо, честно экстраполировали показавшийся статистике устойчивым пятилетним трендом неуклонный «прирост благосостояния» россиян и на следующий пятилетний период с 2020 по 2025 годы. И самое парадоксальное, что формально они снова могут оказаться правы, оставив как бы за бортом своих интересных статистических выводов ещё один период прошлогоднего резкого ослабления рубля, и ведя расчёты дальше как бы снова с чистого листа.

Если бы за основу отсчета взяли другой пятилетний период, с 2017 по 2022 годы, то результат выглядел бы намного менее утешительно, зато более правдоподобно, полагает аналитик.

Если окажется, что рубль вдруг миновал уже дно и курс доллара не вырастет в ближайшие пару-тройку лет до новых пиков, а напротив, снизится, и наша экономика получит внешнюю передышку, то формально-статистически и именно в долларовом выражении россияне опять получат как бы рост доходов по итогам уже 2021-2022 годов, уверен Пётр Пушкарёв. Хотя в реальности, за редким исключением, никто из нас на себе этих «улучшений» жизни, увы, не ощутит.

Фактический же рост реальных, а не номинальных доходов будет в России возможен, считает аналитик, только если правительству удастся обуздать активно раскручивающуюся на наших глазах инфляционную спираль, чего в принципе добиться можно: субсидиями производителям, максимальными льготами аграрному сектору, перерабатывающим его продукцию заводам, специальными налоговыми режимами малому бизнесу, чтобы снизить сверхзакредитлванность бизнеса и производственные издержки. Одновременноможет быть слегка перекрыт кран избыточному вывозу товаров, экспортными пошлинами и квотами,

Оба эти пути правительство сейчас начало использовать, говорит Пётр Пушкарёв. Но, по его мнению, может уйти как минимум полтора-два года на то, чтобы внутренний рынок наполнился, а цены стабилизировались, и только затем на этом фоне может в принципе развиться реальный тренд очень постепенного увеличения благосостояния непосредственно в карманах большинства обычных граждан. Однако по-хорошему, чтобы простимулировать работодателей на рост зарплат, а не только собственно бизнес-прибылей, желательна опережающая система целевых субсидий и отдельных налоговых льгот для предпринимателей, которые готовы поднимать фонд оплаты труда и зарплаты, скажем, хотя бы 60-70 процентам своих работников выше определенных планок. «Но, боюсь, без этих мер у пострадавших от вирусного кризиса предпринимателей еще нескоро доберутся руки и головы до зарплат сотрудников: бизнесу самому пока остаться бы на плаву», —заключает Петр Пушкарёв.

Высокий уровень концентрации капитала — как база экономического рывка

Всеобщий рост мирового финансового благосостояния лишь отражает тот факт, что проблемы, с которыми столкнулось все население Земли, не связаны с динамикой деловых циклов, указывает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Любой экономический кризис сопровождается обесценением активов и общим падением доходов. То, что финансовое благосостояние мира увеличилось, подчеркивает внесистемный, характер переживаемых человечеством трудностей.

Эпидемия накрыла экономически развитые страны в стадии роста, да и для нашей страны предпандемийный год был не самым худшим. Развитые экономические страны за счет широкой финансовой помощи населению и бизнесу резко увеличили сбережения домохозяйств и создали дополнительные стимулы для биржевого ралли, что увеличило стоимостную оценку большей части активов. В ближайшие годы рост доходов будет поддержан восстановлением мировой экономики, уверен эксперт.

Лидирующие позиции России по темпам наращивания финансового благополучия имеют несколько иную основу, чем в странах развитых рыночных государствах, что проявляется в концентрации активов в руках небольшой группы резидентов, подчеркивает эксперт. Эффективное противодействие эпидемии обеспечило опережающий, по сравнению со многими странами, возврат к нормальному функционированию экономики. В то же время активный рост сырьевых рынков способствовал наращиванию сверхдоходов лидеров российского бизнеса, при общем падении доходов населения страны.

Социальный аспект процесса накопления богатств важен и вызывает беспокойство, требуя постоянного вмешательства государства в систему перераспределения доходов (как через налоговую систему, так и посредством адресной финансовой помощи). Однако, говорит Анатолий Гожий, с точки зрения макроэкономического развития, в большей степени настораживает дисбаланс в распределении активов в пользу денежных накоплений, а не акционерного капитала, что свидетельствует о недостаточной инвестиционной активности крупного бизнеса в нашей стране.

И все же, указывает аналитик, данное обстоятельство, при всех своих социальных издержках, может явиться базой экономического рывка нашей страны. Высокий уровень концентрации капитала, облегчает процесс его регулирования со стороны государства, интегрируя крупный частный бизнес в систему национальных программ развития, в интересах всего общества.

Институциональная политика, направленная стимулирование внутренних инвестиций, ограничение возможностей бегства капиталов за рубеж при организации единой системы государственно-корпоративного управления экономикой могут послужить основой не только обеспечение темпов роста на уровне развитых экономик, но и в конечном итоге поднять уровень доходов населения. Что, однако, не исключает нарастание диспропорций в распределении национального богатства.