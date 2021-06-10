Большие маневры: Тихоокеанский флот вышел в море

Маневры, которые ВМФ России начал в четверг на Тихом океане, объявлены как крупнейшие со времен СССР. В них задействовано 20 кораблей и подводных лодок, совершивших переход в 4000 км к району учений, а также авиация, в состав собственно ВМФ не входящая.

Столь крупномасштабные маневры следует рассматривать как демонстрацию флага Соединенным Штатам и другим державам, воспринимающим Тихий океан как свою зону безопасности и интересов. К ним можно отнести и Японию, с которой формально Россия еще не окончила предыдущую войну, и «стратегического союзника» — Китай, где время от времени издаются карты, на которых часть российского Дальнего Востока и Сибири окрашена в отнюдь не российский цвет.

На Тихом океане веет арктическим холодом

Руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок видит в начавшихся военно-морских играх силовой гарнир к политическому основному блюду, каковым станет встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

«Хотя учения проходят в центральной части Тихого океана – то есть, на равном удалении от берегов России, США и прочих государств Азиатско-тихоокеанского региона – их геополитическое эхо разносится за пределы географических границ АТР, – полагает эксперт. – Это эхо делает маневры удобным инструментом дипломатии — формально они не привязаны к повестке саммита и поэтому не испортят атмосферу в Женеве. Но намек, который они посылают, достаточно прозрачен».

В центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил Тихоокеанского флота(ТОФ)

Нынешними маневрами Москва посылает Вашингтону сигнал: в России не оставили без внимания американские заявления о том, что Северный морской путь, полностью пролегающий в экономической зоне России, должен быть переведен в режим международных вод, считает Цыганок. И хотя рмально Севморпуть пролегает в Арктике и никак не попадает в границы АТР, единственный подход к нему с юга через Берингово море контролирует российский Тихоокеанский флот.

Вашингтоне же СМП рассматривают как ползучий захват ключевых районов не только Россией, но и союзным ей Китаем, который никоим образом не может считаться арктической державой.

Маневры в положении «затылок к затылку»

Как полагает, со своей стороны, руководитель Лиги военных дипломатов при Центре военно-дипломатического анализа Владимир Винокуров, устраивать демонстрацию силы за неделю до встречи президента с президентом США — не самый удачный момент.

«Военная активность не создает благоприятного фона для саммитов национальных лидеров. Впрочем, в данном случае политический ущерб от маневров флота будет минимальным: ни для кого не секрет, что в Москве рассматривают США как главного геополитического противника на Тихом океане — впрочем, как и повсюду. Соответственно, маневры ВМФ ничего принципиального в этом смысле не добавят и не изменят», — считает Винокуров.

Дополнительное «смягчающее обстоятельство» он видит в том, что Москва, и Вашингтон повернуты друг к другу на Тихом океане, что называется, «затылками», в то время как лицом к лицу они смотрят друг на друга в Европе. Приоритет европейского направления хорошо виден по информационному освещению тех или иных событий, поясняет Винокуров. Заход одного-единственного американского боевого корабля в Черное море вызывает бурную реакцию российских СМИ, МИДа и Минобороны. А на Тихом океане американские ВМС провели неделю назад маневры Agile Dagger – и кроме военных экспертов мало кто на это обратил внимание, констатирует эксперт.

Это развязывает российским адмиралам руки в возможности, как говорится в официальном сообщении, «отрабатывать управление разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских коммуникаций, а также взаимодействие кораблей и авиации по слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника».

ТОФ нуждается в модернизации

Считать, что идущие сейчас маневры способны посылать кому бы то ни было геополитические сигналы, могут только те, кто плохо представляет себе текущее состояние ТОФ, возражает первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

«Маневры, в которых участвуют двадцать кораблей и самолетов, и которые при этом заявлены как крупнейшие — сами по себе показатель. Даже одна американская авианосная ударная группировка дальнего действия насчитывает больше единиц, а в этой операционной зоне ответственности их у американцев две. Российский ТОФ и приписанная к нему морская авиация — во всяком случае в составе мирного времени — уступает по численности даже японскому» — констатирует Сивков.

Он считает, что если ТОФ не будет модернизирован, а его численность радикально увеличена, то флот будет в состоянии выполнять только локальные задачи наподобие охраны эксклюзивной экономической зоны РФ на Дальнем Востоке, хотя его корабли в мирное время демонстрируют Андреевский флаг далеко за пределами Тихого океана (например, в Аденском заливе).

Впрочем, добавляет эксперт, если в АТР начнется крупномасштабная война с участием России, то Тихоокеанский флот и не рассматривается как единственное боевое соединение на этом направлении — сюда будут передислоцированы подкрепления из других флотов и округов, плюс в таком гипотетическом конфликте Россия задействует стратегические силы, не имеющие территориальной привязки.

Взаимосвязи между начавшимися маневрами и предстоящей встречей президентов России и США Сивков не видит. Военные учения планируются, по его словам, минимум за год до их начала, а встреча в Женеве встала в повестку дня только в последние месяцы.

«Флотские и прочие военные учения проводятся по плану, они не увязываются с внешнеполитической повесткой», — считает эксперт.

Сегодня основным геополитическим противником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе является не Россия, а Китай, и за маневрами китайского флота с его десятью авианосцами в Пентагоне следят с намного более пристальным вниманием, чем за маневрами российского ТОФ, в составе которого авианосцев нет вообще. Но так или иначе, период, когда США в этом регионе ощущали себя в зоне комфорта, подошел к концу. И случилось это тогда, когда Пекин стал проводить более настойчивую политику по отстаиванию китайских интересов вокруг спорных островов и акваторий.