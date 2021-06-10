Дом-музей Марины Цветаевой представляет групповую выставку «Бегство от шума»

Художницы рассматривают внешние проблемы современного мира и внутренние проблемы состояния души.

Алёна Алексеева, куратор выставки «Бегство от шума», отметила: «Все художницы, представленные на выставке, размышляют о том, какого это находиться в постоянном шуме внешнего мира. Когда ты автор, работающий с визуальными формами, твоя работа заключается в том, чтобы передать своё видение, точку зрения, отмахнув всё лишнее. Художник - коммуникационное звено между сложным пространством и бесконечной фантазией и тем, как он, вычленив весь «шум», передаёт зрителю эссенцию из важнейших чувств и знаний.

В этом намерение художниц похожее, хотя все работы ничем не выказывают сходство».

На выставке представлены картины таких авторов, как Елена Голубкова, Елена Ишмаева, Дарья Клементьева, Светлана Корнилова и Маргарита Мирошник. Гости увидят работы в технике масляной живописи и графики.

17 июня с 19 часов состоится вернисаж, гостей ждёт общение с художницами, а также с куратором выставки. Произведения, посвящённые теме «Бегство от шума», можно посмотреть до 27 июня по адресу: Борисоглебский переулок, д.6, стр.1