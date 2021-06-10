Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России. По его мнению, это может быть связано с увеличением мобильности людей и более активным общением летом.

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«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», – цитирует специалисты РИА Новости.

Гинцбург также отметил, что те, кто вакцинируется, если даже инфицируются, переносят болезнь в лёгкой форме, поэтому всем гражданам необходимо активно прививаться, чтобы защитить себя и своих близких.

Ранее сообщалось, что Владислав Жемчугов – российский врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям – объяснил причину резкого роста числа новых заболевших коронавирусом в Москве. По его мнению, это сиюминутный всплеск, который обусловлен халатным отношением жителей столицы к ношению масок

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«Фиксируемый сейчас рост сиюминутный, временный. Просто люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками. В метро фактически уже никто их не носит», – считает специалист, добавив, что в Москве до сих пор большое количество горожан без антител. В основном статистику пополняют москвичи именно из этой категории жителей.

В свою очередь заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала рост числа заболевших COVID-19 в РФ. По её словам, то, что сейчас наблюдается не начало новой волны коронавируса, а наша страна не находится на пороге очередного подъема заболеваемости.

Напомним, за последние сутки, по данным оперативного штаба, в России коронавирусом заболели 11 699 человек, что стало максимумом с февраля. Нарастающим итогом инфицированных в стране за всё время пандемии насчитывается 5 167 949. За последние 24 часа скончались от ковида 383 человека. Общее число умерших от коронавируса достигло 125 278. Выздоровели за сутки 10 096 больных, всего – 4 771 995.

Лидирует по числу новых заразившихся COVID-19 по-прежнему Москва – суточный прирост в столице составил 5 245 заболевших. В Санкт-Петербурге 859 новых инфицированных, в Московской области – 801. В пятёрке регионов по заболеваемости также вошли Нижегородская область (+172) и Ростовская область (+156).