Глава Минздрава призывает ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID

В России сохраняется угроза развития новой волны пандемии коронавируса, поэтому нужно ускорить формирование популяционного иммунитета, передает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то что угроза развития пандемии еще сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу», - заявил Мурашко.

По данным на 9 июня в России вакцинировано обеими дозами более 13,6 млн граждан, или 9,32% россиян. Одной дозой привились почти 17,7 млн человек, или 12,25% населения. На данный момент россияне могут выбрать для прививки один из четырех отечественных препаратов - «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране стартовала 18 января.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что государства Евросоюза полностью вакцинировали от коронавируса порядка 100 млн своих граждан, в том числе одной дозой были вакцинированы почти 50% взрослого населения.

10 июня суточный прирост в стране впервые с 6 марта превысил отметку в 11 тыс. и составил 11 699 случаев заражения. Нарастающим итогом больных в стране за все время эпидемии насчитывается 5 167 949, скончались 124 895 больных, выздоровели 4 761 899 человек.

