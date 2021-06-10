Компания TC Energy отказалась от строительства трубопровода Keystone XL

Канадская компания TC Energy официально объявила, что отказывается от реализации проекта трубопровода Keystone XL, который планировалось проложить из провинции Альберта (Канада) до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

«TC Energy Corporation подтвердила сегодня, что после всестороннего рассмотрения всех вариантов и консультаций со своим партнером, правительством Альберты, она прекратила проект трубопровода Keystone XL», - говорится в сообщении на сайте компании.

Указ о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL был подписан американским президентом Джо Байденом в день вступления его в должность главы государства.

Ранее в 2015 году проект строительства заблокировал экс-президент США Барак Обама, который наложил вето на строительство нефтепровода «Keystone XL» поскольку был против осуществления плана по возведению трубопровода до момента осуществления всех необходимых проверок. Позже его преемник Дональд Трамп возобновил строительство.

