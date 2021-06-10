Курс доллара: рублю предрекли большой отскок

Вчерашнюю сессию рубль завершил в небольшом плюсе к доллару и в таком же незначительном минусе к евро. При этом национальная валюта почти весь день дорожала в обеих парах, однако к вечеру существенно ослабила свои позиции из-за дешевеющей нефти, а также на фоне закрытия позиций в ожидании решения российского регулятора по ключевой ставке.

Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии на Мосбирже курс доллара составлял 72,27, что всего на 2,75 коп. дешевле, чем было сутками ранее. При этом в моменте «американец» вчера торговался ниже 72,00 руб., что произошло впервые с конца июля 2020 года. Между тем евро вечером в среду стоил 88,08 руб., прибавив по сравнению с закрытием среды 4,25 коп.

Таким образом, накануне вечером российская валюта растеряла преимущество первой половины вчерашней сессии, негативно отреагировав на развернувшееся вниз котировки «чёрного золота». Кроме того, глобальные инвесторы перешли к фиксации прибыли в ожидании заседания Центробанка РФ по ключевой ставке.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» полагает, что после вчерашнего ухода ниже 72,00, в четверг рубль в паре с долларом вновь сделает попытку протестировать этот же уровень. Однако, по его мнению, до конца этой недели, ниже этой психологически важной для нашей валюты отметки, закрепиться всё-таки не получится.

Как объяснил эксперт, ожидания повышения ставки российским регулятор сразу на 50 б.п. уже заложено в котировки, а внимание игроков теперь переключится на данные по инфляционной статистике в США, которые будет опубликованы уже сегодня.

При этом Кадулин отметил, что среди факторов поддержки рубля в среду выступало «чёрное золото», цены на которое находились на новых двухлетних пиках. Кроме того, за нацвалюту также выступают внутренние потоки на продажу экспортной выручки под летние дивидендные выплаты.

«А вот спрос на обе резервные мировые валюты со стороны отечественных импортеров наоборот может спасти их от более серьёзного проседания к рублю. И данный фактор в дальнейшем будет лишь усиливаться из-за улучшения макроэкономических показателей в нашей стране, что приведёт к восстановлению потребления товаров с высокой иностранной составляющей и как следствие – ослаблению рубля», – считает Кадулин.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рублю предрекли большой отскок

Между тем аналитики корпорации «Уралсиб» предположили, что несмотря на небольшое смягчение антироссийских настроений в США и странах Старого Света, риски новых санкций против нашей страны по-прежнему достаточно велики, из-за чего спрос на все отечественные активы, в том числе на рубль со стороны глобальных игроков будет оставаться существенно ниже своего потенциала.

В «Уралсибе» также назвали ещё один фактор, который в среднесрочной перспективе может негативно сказаться на курсовой динамике. По мнению аналитиков, Федрезерв США относительно скоро приступит к обсуждению планов по сокращению программы выкупа активов, что будет означать прямой намёк на ужесточение ДКП уже в этом году.

А это в свою очередь приведёт к заметному росту курса доллара к остальным валютам. Также это может спровоцировать снижение цен на традиционные товары отечественного экспорта.

«Мы полагаем, что в такой ситуации рубль начнёт получать поддержку в рамках бюджетного правила. Но данный фактор не позволит противостоять падению курсу российской валюты, вызванному усилением оттока капитала из нашей страны из-за роста волатильности на зарубежных площадках. Поэтому до конца этого года мы прогнозируем средний курс рубля к доллару по 74,70. В следующем же году эта пара доберётся до 82,00», – полагают в корпорации Уралсиб.

В свою очередь Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал» предрекла рублю большой отскок. Она напомнила, что к середине вчерашней сессии рубль солидно укреплялся в обеих парах, продолжив обновлять локальные максимумы.

Как подчеркнула эксперт, нацвалюта с технической точки зрения сейчас расположена у важных технических показателей, при этом рубль по-прежнему имеет большой потенциал к среднесрочному укреплению. По мнению Кожуховой, при закреплении пары доллар-рубль ниже 71,90 можно ждать её дальнейшего продвижения к 70,20, а при прохождении этого уровня есть шансы, что «россиянин» сумеет отскочить в коридор 68,00-68,50 за доллар.

Если же случится краткосрочная перепроданность «американца», то рубль развернётся и начнёт падать, считает эксперт.

«В этой ситуации пара доллар-рубль вернётся сначала к 72,00, а затем к 74,50. Для евро ближайшие уровни поддержки расположены в диапазоне 87,65-86,52. При закреплении в этом коридоре в дальнейшем мы ждём уход европейской валюты к 85,65 – минимуму с конца лета 2020 года», – заявила Кожухова.