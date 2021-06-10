Не такого мы ждали лета

Пришедшее в Россию лето не принесло, против ожиданий, стабильного снижения заболеваемости COVID-19. Еще в среду, 9 июня, официальные данные штабов по противодействию коронавирусной инфекции заставили вновь осознать: ничего ещё не кончилось. Суточный прирост заболевших по стране составил к полудню среды 10407 человек. Антилидером статистики традиционно стала столица, где за 24 часа коронавирус подхватили 4124 человека – 40% от числа всех заболевших за сутки россиян.

10 июня принесло новый прирост заболеваемости: 11699 человек по России и 5245 в Москве. А ведь еще недавно мы чувствовали беспокойство тогда, когда первые цифры у таких показателей менялись с 8 на 9 и с 2 на 3 соответственно. Нетрудно заметить, что столица внесла основной вклад в рост числа инфицированных COVID.

Заболеваемость коронавирусом в Москве упала ниже 5 тыс. человек в сутки еще в январе. А по России около 11 тыс. человек ежедневно заболевали предыдущий раз в марте. В те месяцы шла на спад высокая зимняя вторая волна. И уж от лета мало кто ждал новой вспышки.

Власти ужесточают режим и увеличивают коечный фонд

На фоне роста заболеваемости столичные власти уже объявили об ужесточении контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима, настоятельно напомнили о необходимости соблюдения правил социального дистанцирования и санитарных нормах, и сообщили об увеличении в скором времени количества стационаров для приёма коронавирусных пациентов. Кроме того, московское правительство анонсировало открытие в ближайшее время дополнительных мобильных госпиталей, имеющих коронавирусную специфику.

Как следует из официального сообщения, опубликованного на странице Департамента здравоохранения Москвы, коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будет увеличен в Москве с 12,5 до 14 тысяч койко-мест.

«До конца текущей недели дополнительные койки будут развёрнуты в работающих временных госпиталях-родерах, принимать больных с COVID-19 также будут отдельные корпуса больниц им. Е.О.Мухина, и С.И. Спасокукоцкого, и одна из больниц РЖД», — приводит сайт департамента слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Вице-мэр отметила, что эпидемиологи связывают динамику числа заболевших в столице с несоблюдением жителями города и его гостями санитарно-эпидемиологических мер, и напомнила москвичам о необходимости вакцинации, для которой столичные власти создали режим наибольшего благоприятствования.

Вакцинация снижает риски

«На мой взгляд, вспышку заболеваемости не стоит рассматривать как нечто катастрофическое, – полагает доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Первого (Сеченовского) мединститута Анатолий Альштейн. – Несмотря на видимый глазу рост числа инфицированных, говорить о нём как о тенденции, по моему мнению, рано. Только ближайшая перспектива покажет, насколько устойчив этот тренд и насколько оправданы высказанные некоторыми чрезмерные опасения по этому поводу. Если же говорить о причинах произошедшего, то они отнюдь не новы, — продолжил эксперт. — Это пренебрежение гражданами мерами противовирусной безопасности, включая пресловутый масочно-перчаточный режим и социальное дистанцирование. Но главная причина, по моему убеждению, – недостаточная вакцинация населения. Именно недостаточное количество привитых от SARS-CoV-2 россиян провоцирует и будет в дальнейшем провоцировать подобные всплески».

По мнению Анатолия Альштейна, необходимую для защиты общества иммунную прослойку можно получить только и именно путем массовой вакцинации.

«Если делать ставку только на то, что такую прослойку создадут переболевшие COVID-19, то это будет долгая, трудная и, к сожалению, сопровождающаяся потерями дорога, – убежден профессор. – Не будем забывать, что по наблюдаемой статистике на 100% заболевших приходится 2–3 процента смертельных исходов. Пусть это количество не выглядит ужасающим, но оно, к слову, превосходит количество смертей от гриппа в 20–30 раз. И избежать подобного процента летальных случаев поможет, повторюсь, только массовая вакцинация».

Коснулся медик и вопроса о том, возможны ли случаи заболевания у людей, полностью прошедших процедуру вакцинации.

«Когда кто-то говорит, что та или иная вакцина дает стопроцентную гарантию невозможности заболеть в принципе, то это не более чем рекламный трюк, поверьте. Вакцина просто не работает таким образом. Главное ее преимущество в том, что она существенно снижает риски заражения инфекционным заболеванием, его тяжелого течения и летального исхода, – констатирует профессор. – Например, «Спутник-V» – наиболее известная и применяемая сегодня в России вакцина против коронавирусной инфекции – снижает все указанные риски ни много ни мало — в десять раз».

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, чье авторитетное мнение приводит 10 июня агентство РИА Новости, объяснил рост заболеваемости в стране COVID-19 увеличением мобильности людей и более активным общением летом.

Он отметил также, что те, кто вакцинировался, если даже инфицируются, переносят болезнь в легкой форме.

