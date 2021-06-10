Министры торговли Китая и США договорились о преодолении разногласий

Министры торговли Китая и США Ван Вэньтао и Джина Раймондо провели телефонные переговоры, в ходе которых высказались за продолжение диалога между двумя странами по вопросам торгово-экономического сотрудничества, а также за преодоления разногласий в этой области, сообщает 10 июня министерство коммерции Китая.

В ходе телефонного разговора министры сошлись во мнении, что необходимо всячески содействовать «здоровому развитию прагматичного сотрудничества в области торговли и инвестиций», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Основной целью телефонного разговора сторон было стремление «откровенно и по-деловому обменяться мнениями по соответствующим вопросам и взаимным озабоченностям в области торговли между Китаем и Соединенными Штатами».

Представители США и Китая договорились и дальше продолжить рабочее взаимодействие по актуальным для стран вопросам, говорится в сообщении Минкоммерции КНР.

Напомним, американско-китайские торговые отношения значительно ухудшились при предшественнике Байдена - президенте Дональде Трампе, который ввел тарифы на ряд товаров их Китая. В ответна данные действия США, Пекин в ответ тоже ввел тарифы.

