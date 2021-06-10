Московский завод построит очистные сооружения на севере города

Московская компания получила разрешение на строительство локальных очистных сооружений общей площадью более 11 тысяч квадратных метров на одном из своих предприятий - Лианозовском молочном комбинате. Об сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Компания построит производственные очистные сооружения общей площадью более 11 тысяч квадратных метров на участке 0,75 га в районе Восточное Дегунино. Ранее было принято решение о передаче этой территории предприятию без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) сроком на шесть лет. Комплекс расположится возле Лианозовского молочного комбината, принадлежащего компании», – сказал руководитель ведомства.

Столичные заводы - Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты представляют компанию «Вимм-Билль-Данн», входящую в состав корпорации PepsiCo. В 2016 году столичное предприятие получило статус промышленного комплекса. Это дало ему право на получение существенных налоговых льгот, которые город предоставляет производствам с особыми статусами.

Заводы компании уже стали частью глобального проекта корпорации, которая намерена к 2030 году на 40% снизить выбросы парниковых газов от своей хозяйственной деятельности по всему миру, а к 2040 году достигнуть нулевого значения этого показателя.