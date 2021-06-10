На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка

Министерство обороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным, которые открыли ответный огонь.

«Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз попытались провести инженерные работы в приграничной части Гехаркуникской области Республики Армения. Подразделения вооруженных сил Армении, соблюдая прекращение огня, заставили их прекратить работы. В ответ на что азербайджанская сторона открыла огонь по армянским позициям. Армянские пограничники открыли ответный огонь. В результате обстрела с армянской стороны жертв нет», – сказано в Facebook Минобороны Армении.

12 мая власти города Горис Сюникской области Армении сообщили о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что действия Азербайджана – «это заранее спланированная провокация, у них фальшивые карты, которыми хотят обосновать, что находятся в рамках границ Азербайджана».

15 мая Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. «Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи», - сказал Пашинян на внеочередном заседании по ситуации на границах Армении.

По словам Пашиняна, представитель 102-ой российской военной базы подключился к переговорам с представителями ВС Азербайджана по ситуации на границах Армении. «Примечательно, что наши карты и карты российской военной базы подтверждают наши утверждения о принадлежности данной территории и приграничных координат», – сказал Пашинян.

25 мая министерство обороны Армении сообщило о гибели своего военнослужащего в перестрелке в районе, в который ранее вторглись азербайджанские военнослужащие.

27 мая Баку заявил о пленении шести армянских военнослужащих, которые якобы пытались заминировать пути снабжения, ведущие к позициям армии Азербайджана.

28 мая министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле с армянской стороны и ранении своего военнослужащего. Азербайджанские военные открыли ответный огонь по армянским позициям.